Le caporal de police du Chablais, qui a tué un Congolais à Bex en 2016, avait déjà reçu l’appui de ses supérieurs et des autorités politiques locales: il avait bénéficié d’une augmentation liée à un grade supérieur, celui de sergent. Il a également bénéficié mercredi devant le tribunal criminel de l’Est vaudois, siégeant à Renens, de l’indulgence de la justice, par la voix du procureur Eric Mermoud. Le magistrat a renoncé à l’accusation de meurtre et n’a requis aucune peine. Puisque la victime, abattue de deux balles, fonçait sur le policier avec un couteau à pain, le Ministère public a estimé que le prévenu a agi en légitime défense: «Il faisait l’objet d’une attaque. Il pouvait craindre pour sa vie. Il n’a pas eu le temps de la réflexion. Il a dû prendre une décision rapidement. L’usage de son arme était légitime.»

Le procureur a aussi rappelé que, si le jeune homme de 27 qui a perdu la vie n’était pas défavorablement connu de la police, il avait cependant occupé les forces de l’ordre la veille du drame, à la suite d’une ivresse (2 pour mille) et avait été placé en cellule de dégrisement. De plus, le jour même, Hervé avait consommé de l’ecstasy et son logement était jonché d’objets et de sang. Par son réquisitoire, le procureur a ouvert la voie à une libération du sergent, une issue prévisible depuis l’ouverture du procès, la cour n’ayant entendu aucun témoin et refusé une reconstitution. Les plaidoiries se poursuivent.