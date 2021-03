Et de poursuivre devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, délocalisé pour l’occasion à Renens: «Son regard était déterminé. Je lui ai dit deux fois: «Stop ­police!» J’ai ensuite dégainé et tiré deux fois dans un même geste.» «C’est en effet possible en quelques secondes», ont commenté trois experts. Il y a d’ailleurs eu trois et non deux tirs.