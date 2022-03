Zurich : Policier pas condamné après avoir frappé la tête d’une manifestante

Une procédure pénale avait été ouverte après qu’un policier a frappé une manifestante à la tête. Elle s’est conclue sur une ordonnance de non-lieu: «il semble compréhensible et justifié que l’accusé ait réagi par des coups de diversion».

Le 6 mars 2021, une manifestation féministe non autorisée avait eu lieu à Zurich et avait conduit à des affrontements entre la police et les participants. Un policier, alors âgé de 28 ans, avait notamment frappé à deux reprises la tête d’une femme accroupie au sol. Il avait plus tard expliqué son geste en affirmant que la manifestante l’avait mordu et qu’il avait donc décidé d’utiliser «des coups de diversion».