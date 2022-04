Genève : Policier puni pour une opération antidrogue limite

La justice a sanctionné un agent qui avait laissé libre un dealer pour s’en servir comme informateur, puis avait tenté de dissimuler la manœuvre.

Un policier de la Brigade voie publique et stupéfiants (ex-task force drogue) a été condamné vendredi à 10 mois de prison avec sursis par le Tribunal de police. Ce chef de groupe a été reconnu coupable d’entrave à l’action pénale et de faux dans les titres, rapportent «Le Temps» et la «Tribune de Genève». Il était reproché à l’agent d’avoir laissé libre un trafiquant de drogue dans l’idée de s’en servir comme «indic» puis d’avoir rédigé un rapport tronqué dans le but de cacher la manœuvre.