Lausanne

Policier rétrogradé pour avoir espionné l’ex de sa copine

Un quadragénaire a écopé d’une sanction pénale avec sursis pour avoir utilisé à mauvais escient ses outils professionnels. Une faute qu’il a aussi payée cher, sur le plan professionnel.

Le sergent-major a consulté des dossiers et transmis certaines informations à sa petite amie.

Décidément, les policiers romands semblent avoir bien du mal à ne pas céder à la tentation d’aller consulter des fichiers professionnels à des fins personnelles , ou pour rendre service à leur entourage. Dans le cas présent, un quadragénaire vient de payer cher ce que la justice a qualifié d’abus d’autorité et de violation du secret de fonction. Celui qui était sergent-major a été rétrogradé au grade sergent. Une descente dans la hiérarchie policière qui se traduit par un salaire amputé de 1000 francs par mois. Cet ancien chef de groupe d’une police vaudoise est aussi revenu au rôle, plus modeste, de chef de patrouille.

Tout ça pour avoir voulu «rassurer» sa copine, qui avait un contentieux pénal avec son ex. Le policier a d’abord consulté des bases de données comprenant la photo de l’ancien amant. Il a aussi épluché le journal des événements de la police qui signalait que l’homme avait été impliqué dans un accident et qu’il était sous l’influence de l’alcool. Plus tard, il a découvert que l’ex de sa copine avait aussi consommé des stupéfiants à cette occasion.