Policier genevois suspecté d’avoir drogué deux femmes au GHB

Le responsable de l’unité de toxicologie et chimie forensique (UTCF), Marc Augsburger, a expliqué au «Courrier» que depuis plusieurs mois, les demandes de tests de recherche de GHB sont en hausse, mais que le nombre de résultats positifs reste stable. En 2022, la police genevoise a été sollicitée à dix reprises pour des soupçons d’intoxication. Cinq cas ont pu être analysés à temps, tous négatifs. L’UTCF, elle, dit analyser entre 20 et 30 échantillons par an à Genève. Moins d’un cas par an se révèle positif.