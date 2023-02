Genève: policier trop proche d’un sex-center sanctionné trop durement

Genève : Policier trop proche d’un sex-center: il avait été sanctionné trop durement

Un agent municipal avait été blâmé et transféré à cause de ses liens trop étroits avec le patron d’un lieu érotique des Pâquis. Saisie d’un recours, la justice a estimé que la Ville avait été trop stricte.

À quel point est-ce problématique pour un policier municipal de passer ses pauses dans un sex-center, et d’entretenir des rapports proches avec le patron de celui-ci, sous la forme d’échange de messages et d’images pornographiques ainsi que de cafés et repas offerts pendant les heures de service? Ville et tribunaux genevois ont visiblement un avis divergent sur la question, rapporte la «Tribune de Genève».