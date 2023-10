Policier tué au Kosovo: Le chef du commando a été arrêté en Serbie

Le 24 septembre, un policier kosovar a été tué et un autre blessé sur une barricade dressée à l’entrée du village de Banjska, à quinze kilomètres de la frontière serbe.

Le chef présumé du commando qui a tué, le 24 septembre, un policier kosovar et qui est recherché par le Kosovo, Milan R., a été arrêté mardi en Serbie, a annoncé le Ministère serbe de l’intérieur. L’homme a été placé en détention provisoire pour 48 heures et remis au Parquet de Belgrade, a indiqué le ministère. La police a mené des perquisitions dans son appartement et dans d’autres biens lui appartenant, selon la même source, qui ne précise pas la localité où a été arrêté le suspect, ni celle des perquisitions.