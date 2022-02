Valais : Policière harcelée sexuellement par un collègue

Aujourd’hui chef de police adjoint d’une commune valaisanne, un policier a été condamné. Il s’était déshabillé devant une collègue et l’avait poussée à avoir des relations sexuelles.

«Le collaborateur a été suspendu de ses fonctions avec effet immédiat et jusqu’à nouvel ordre» indique-t-elle. La commune n’aurait eu connaissance de la procédure pénale que jeudi. Selon la législation en vigueur, il n’est pas prévu que l’employé soit tenu d’informer son employeur des procédures pénales en cours. Les fautes reprochées à ce policier ont été commises avant son embauche par la police municipale concernée. «Les faits vont être examinés et le Conseil communal devra décider de la suite à donner», indique la présidente de commune.

Des faits graves

Selon l’ordonnance pénale, l’homme s’est mis nu au poste de police et a demandé à la policière de le regarder contre son gré. Dans une pièce du poste, il s’est masturbé et lui a demandé de le regarder faire. Elle a refusé. En outre, il lui a envoyé à de nombreuses reprises des images de son pénis. De plus, il l’a poussée à plusieurs reprises à avoir des relations sexuelles avec lu. Lors de son dernier jour de travail, il l’a attirée dans un appartement mis à disposition pour les services de piquet et lui a demandé d’avoir des rapports sexuels comme «cadeau d’adieu».