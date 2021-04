ATTAQUE TERRORISTE EN FRANCE : Policière tuée: trois gardes à vue, un assaillant au profil flou

L’auteur de l’attaque mortelle vendredi contre une policière en région parisienne était inconnu des services de police.

Les premières gardes à vue dans l’entourage de l’assaillant du commissariat de Rambouillet (Yvelines), qui se poursuivaient samedi matin, doivent aider les enquêteurs à dessiner le profil de cet homme inconnu de la police et du renseignement, qui a tué vendredi à coups de couteau une fonctionnaire de police. La France, endeuillée à l’automne par trois attentats djihadistes en quelques semaines, a renoué vendredi avec le «terrorisme islamiste» auquel le président Emmanuel Macron a rappelé ne vouloir «rien céder».

Jamel G., un Tunisien de 36 ans, a tué de deux coups de couteau une policière non armée de 49 ans, Stéphanie M., dans le sas d’entrée du commissariat de Rambouillet, selon les premiers éléments de l’enquête. Le père du meurtrier, abattu juste après les faits par un policier, et deux autres personnes qui l’ont hébergé, l’une récemment à Thiais (Val-de-Marne) et l’autre à son arrivée en France en 2009, ont été placés en garde à vue vendredi soir, a indiqué une source proche du dossier. Les auditions se poursuivaient samedi matin, selon une source judiciaire.