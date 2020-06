Le foot reprend en Espagne

Policiers à cheval, supporters masqués...

Policiers à cheval, barrières, supporters masqués: dans un contexte de haute vigilance sanitaire, Séville se prépare à devenir le théâtre du redémarrage de la Liga ce jeudi soir (22h00), avec le derby entre le Séville FC et le Betis.

«C'est très bizarre, c'est différent. (Ce derby) on le vit avec tristesse (à cause du huis clos), mais à part ça, c'est toujours aussi intense», confie Laura Marin (23 ans), jeune supportrice du Séville FC, aux abords du stade pour l'arrivée des bus des joueurs.

«On ne sait pas dans quel état de forme seront les joueurs, s'ils auront rempli leurs devoirs. (...) On est aussi préoccupé par l'ambiance en général, on espère qu'il n'y aura pas de nouvelle vague, avec le fait que des gens se rassemblent…», s'inquiète le supporter. «Sans public, mais avec de l'espoir!», crie alors un supporter d'une soixantaine d'années en passant devant le stade, maillot du Séville FC flanqué sur le dos.

A Séville, où le derby est l'un des plus bouillants d'Espagne, comme à Bilbao, Madrid ou Barcelone, des guirlandes de maillots des clubs espagnols ont été accrochées dans les rues passantes, pour relancer l'engouement... mais après trois mois de léthargie, la flamme a eu du mal à prendre. A quelques minutes du coup d'envoi, tous les supporters ont été dispersés, et il ne restait plus que quelques journalistes sur le parvis du stade Pizjuan.