Saint-Gall : Policiers acquittés après avoir abattu le tueur à la poele

Les agents qui avaient tiré sur celui qui était en train de tuer une maman de jour qu’il ne connaissait pas ne seront pas condamnés pour les 14 coups de feu tirés.

L’effroyable crime avait choqué: une jeune femme, maman de jour, avait été tuée en septembre 2020 à Saint-Gall. Le tueur avait été abattu sur place par deux policiers appelés par des voisins qui avaient entendu des cris. De l’enquête, il était ressorti d’une part que l’homme et la victime ne se connaissaient pas, mais aussi que le tueur avait fait irruption dans l’appartement de la victime, s’était saisi d’une poele dans sa cuisine et avait utilisé l’ustensile pour la tuer. Les deux agents avaient fait usage de leurs armes. Le tueur était mort sur place, la victime plus tard à l’hôpital.