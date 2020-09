États-Unis : Policiers blessés: chasse à l’homme en Californie

Un homme ayant grièvement blessé par balles deux policiers samedi est activement recherché autour de Los Angeles.

Les deux agents, un homme et une femme âgés respectivement de 24 et 31 ans, ont été grièvement atteints par plusieurs balles, notamment au visage, et hospitalisés. Ils devraient survivre à leurs blessures. «Heureusement, les organes vitaux n’ont pas été touchés», a précisé sur une radio locale le shérif de Los Angeles, Alex Villanueva. Selon lui, les enquêteurs sont sur la brèche «pour identifier et arrêter ces lâches» ayant commis l’agression, le tireur et un second individu au volant d’une voiture qui l’aurait aidé à fuir.