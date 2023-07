Vaud: policiers d’élite forcés de porter des colliers électriques pour chien

Les policiers qui intègrent le Dard sont triés sur le volet et déployés ensuite sur les interventions à risque. (photo d’illustration)

Pratiques «fermement condamnées»

L’initiative a vraisemblablement été prise à l’interne au niveau de l’encadrement du Dard. «Le Commandement de la Police cantonale n’a aucunement été informé de cette pratique», assure Jean-Christophe Sauterel. Les chefs de la Police cantonale et de la gendarmerie «condamnent fermement ces pratiques qui sont intolérables au sein de la police et surtout contraires à l’éthique et aux valeurs du corps. La sélection de ces spécialistes est exigeante, mais doit se faire dans le respect des candidats», transmet le porte-parole.