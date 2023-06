Hongkong: Policiers en nombre pour le 34e anniversaire de Tiananmen 

Les autorités de Hongkong ont déployé de nombreux policiers dimanche dans un parc de la ville à l’occasion du 34e anniversaire de la répression sanglante de la place Tiananmen, après une journée tendue et des arrestations visant à mettre un terme aux tentatives de commémoration.

En Chine continentale, les autorités ont toujours interdit toute commémoration des événements du 4 juin 1989. Ce jour-là, les troupes et les chars avaient écrasé le mouvement pro-démocratie qui, depuis des semaines, exigeait un changement politique et la fin de la corruption. Plus d’un millier de manifestants pacifiques étaient tombés sous les balles.