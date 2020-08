Genève

Policiers inquiets des fêtes sauvages au bord de l’eau

Le syndicat des gendarmes dénonce une dégradation des conditions de travail des agents, lors de rassemblements festifs sur l’espace public. En manque d’effectif, les policiers sont aussi pris pour cible.

Au bord du lac, du Rhône ou dans les parcs, les fêtes improvisées charrient leur lot de déchets abandonnés, elles dérangent parfois les voisins et surtout, elles inquiètent les forces de l’ordre. Le syndicat des gendarmes, l’UPCP, explique que l’intervention habituelle à deux agents n’est plus possible à partir d’une certaine heure, pour contrôler des dizaines de personnes souvent ivres. Parallèlement, alors que les effectifs manquent, les agents sont «de plus en plus confrontés à des personnes qui contestent toute forme d’autorité». Ce que confirment les chiffre de la police cantonale, souligne «Le Matin Dimanche».