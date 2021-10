Saint-Gall – Policiers jugés pour avoir abattu un tueur de 10 coups de feu

Un drame s’est joué l’an dernier, à Saint-Gall. En septembre 2020, un homme a fait irruption dans un appartement de la ville et a tué une quadragénaire à coups de poêle à frire. La nounou italienne n’avait pas survécu à l’attaque. Son agresseur, un Suisse de 22 ans, avait été abattu sur les lieux par la police. La victime et l’auteur ne se connaissaient pas, mais s’étaient croisés peu avant dans la rue. Le jeune homme souffrait de problèmes psychologiques et avaient probablement consommé de la drogue juste avant de s’en prendre à l’Italienne.