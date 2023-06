Policiers genevois révoltés contre le nouveau système de traçage

Les policiers genevois montent au front contre une nouvelle application de géolocalisation. Voulu par le Canton, le dispositif prévoit de suivre à la trace les déplacements des agents en mission via leurs smartphones et les tablettes des véhicules de fonction. Ce système n’est pas une nouveauté en Suisse, puisqu’il est à l’œuvre dans tous les cantons romands, sauf en Valais. Ce qui fâche les fonctionnaires genevois, c’est la durée de conservation des données, soit 100 jours, révèle la RTS . Une démarche à des fins de formation ou pour améliorer le dispositif, selon l'État.

Dénonçant une atteinte à la sphère privée et à la protection des données, les syndicats de police ont interpellé le préposé cantonal à la protection des données, qui a reconnu que «la durée de conservation prévue est excessive et non justifiée» et recommande l’effacement automatique des informations après 24h. Mais la nouvelle cheffe de la Sécurité, Carole-Anne Kast, ne l’entend pas de cette oreille. La magistrate estime que l’application permettra également de lever de doute sur l’action de la police, en cas de plainte pénale à son encontre. Assistés par un avocat, les syndicats prévoient de saisir la justice.