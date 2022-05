Genève : Policiers soupçonnés d’être trop proches d’un garagiste

Des investigations sont menées par la police des polices au sujet de ces liens. Des interpellations ont eu lieu mardi dans le garage.

La police cantonale genevoise, ou du moins certains de ses agents, est dans la tourmente. Une affaire de travail au noir et de séjours illicites au sein d’un garage de Satigny pourrait se doubler d’un volet à même de dévoiler des liens compromettants entre des agents et le patron de l’atelier. Selon la RTS, le Ministère public genevois aurait reçu une dénonciation évoquant des relations suspectes entre des policiers et le garagiste mis en cause.