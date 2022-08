Etats-Unis: Policiers suspendus après la diffusion d’une vidéo de passage à tabac

États-Unis : Policiers suspendus après la diffusion d’une vidéo de passage à tabac

Dans l’Arkansas, une violente arrestation a vu des agents donner des coups de poing et de genou à un homme menotté à terre. Une enquête a immédiatement été ouverte.

Dans la vidéo, qui a créé l’indignation sur les réseaux sociaux, les policiers maintiennent un homme blanc à terre, lui assénant de violents coups de poing à la tête et des coups de genou dans les jambes, et frappant son visage contre le sol bétonné. «C’est grave», dit une personne hors du champ de la caméra. Quand des passants tentent de s’adresser aux policiers, l’un d’entre eux leur ordonne de rester à distance.

Refus d’obtempérer, agression

«Comme beaucoup d’entre vous, j’ai été choqué et écœuré par ce que j’ai vu», a déclaré Gary Baxter, le maire de la ville où a été filmée la vidéo, Mulberry, annonçant que l’un des policiers avait été placé en «congé administratif» en attendant les résultats d’une enquête. Les deux autres agents, qui travaillent pour le comté de Crawford, ont eux aussi été suspendus, le shérif promettant qu’il prendrait «les mesures appropriées».

L’arrestation violente s’est produite dimanche, autour de 10h40 (17h40 en Suisse), devant un magasin d’alimentation, selon la police de l’État de l’Arkansas. La victime a été transportée vers un hôpital avant d’être incarcérée. Il est visé par plusieurs chefs d’accusation, notamment refus d’obtempérer, résistance à l’arrestation et agression.

Employé de station-service menacé

Le suspect est accusé d’avoir menacé un employé d’une station-service, qui avait appelé la police, a précisé le shérif du comté de Crawford, Jimmy Damante, à la chaîne locale 40/29. Il a d’abord été coopératif, avant de devenir violent et d’essayer d’attaquer les policiers, a affirmé Jimmy Damante. Le gouverneur républicain de l’Arkansas, Asa Hutchinson, a parlé avec le chef de la police de l’État et assuré que les faits feraient l’objet «d’une enquête, conformément aux preuves vidéo et à la demande du procureur».