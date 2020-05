Genève

Policiers suspendus après un accident de la route

La justice poursuit deux membres des forces de l’ordre, soupçonnés d’avoir violé les règles fondamentales de circulation. Les circonstances de l’embardée restent à éclaircir.

Une voiture de Police-secours et une autre de la police judiciaire ont été impliquées dans un accident, dans la nuit du 30 avril au 1er mai derniers. Les conditions dans lesquelles l’embardée a eu lieu suscitent des interrogations. Le Ministère public a prévenu les conducteurs de violation des règles fondamentales de la circulation routière et d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, révèle la «Tribune de Genève». Le choc faisait suite aux déplacements des deux autos, sirènes et feux bleus allumés, «sans que l’usage de ces derniers ne soit justifié par une urgence professionnelle», selon le Parquet.