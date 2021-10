France : Policiers visés par des tirs de mortiers durant la nuit à Alençon

Dans cette ville normande, des véhicules ont été incendiés. Certains font le lien avec l’arrestation, dans la journée, de deux trafiquants de stupéfiants.

Lors de violences urbaines, treize véhicules ont été incendiés et des policiers ont été la cible de tirs de mortiers d’artifice, dans la nuit de mardi à mercredi, dans un quartier d’Alençon, en Normandie. L e procureur de la République d’Alençon, François Coudert, a précis é qu’aucun policier n’avait été blessé. Une enquête de flagrance est ouverte pour «destruction par incendie et violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique».

Un lien avec l’arrestation de trafiquants de drogue?

Selon une source policière, les «violences ont débuté vers 23h, mardi, treize voitures ont été brûlées à la suite de l’interpellation, dans la journée, de deux personnes pour trafic de stupéfiants». Mais le procureur ne «confirme pas qu’il puisse y avoir un lien entre cette interpellation et les faits». «C’est trop simple de faire une interpellation et de dire après que c’est à cause de ça.» Les enquêteurs n’explorent «pas plus une piste qu’une autre», a ajouté le magistrat.