Mesures sanitaires - Politiciens divisés face aux annonces de Berne

Mercredi , le Conseil fédéral annonçait que les mesures sanitaires ne seront pour le moment pas allégées. Tandis que certains politiciens approuvent cette décision, d’autres en revanche la critiquent. Ainsi, l’UDC, déçue de ce «non-assouplissement», demande que les mesures actuelles soient levées sans plus attendre. «La task force a déjà dû admettre une fois ses tords», rappelle le parti. Le conseiller national, Thomas Aeschi explique: «L'UDC a demandé que les restrictions soient levées dès le moment où les personnes âgées et les patients à risque seraient vaccinés».

Anticiper l’automne

D’autres politiciens se montrent en revanche plus cléments face à la décision des autorités sanitaires. C’est le cas de Ruth Humbel, conseillère nationale argovienne du Centre, et de Martin Bäumle, conseiller national vert’libéral. «Au vu de la situation, je pense que c'est la façon dont il faut procéder», estime Ruth Humbel. Pour elle, nous sommes dans une phase délicate: « L'incertitude plane face aux retours de vacances et aux mutations. De plus, on ne sait pas comment la volonté de la population de se faire vacciner va évoluer». Son avis est clair, les assouplissements ne pourront avoir lieu que si le taux de vaccination augmente.