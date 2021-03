En refusant d’aborder les aspects environnementaux de la politique agricole de la Suisse, les milieux paysans fâchent les défenseurs de la nature. Getty Images

Mardi matin, le Conseil national a refusé par 100 voix contre 95 de débattre du Projet agricole 2022+. De peu, il a rejoint ainsi la position de celui des États, qui a renvoyé l’année passée ce dossier au Conseil fédéral. Les organisations de protection de la nature – BirdLife, Greenpeace, Pro Natura et le WWF - ont fait un communiqué commun pour déplorer l’attitude du lobby agricole: «Le développement urgent vers une agriculture suisse plus durable est ainsi stoppé».

«L’administration a travaillé plusieurs années sur la PA22+. Elle a réalisé une consultation et organisé d’innombrables échanges sur le sujet. Tout cela en vain», regrette Alexandra Gavilano, cheffe de projet Agriculture chez Greenpeace Suisse. L’incompréhension est d’autant plus grande que le projet avait connu des débuts encourageants: «En consultation, note le communiqué, la nouvelle politique agricole du conseiller fédéral UDC Guy Parmelin avait réuni de larges appuis: les cantons, Bio Suisse, IP Suisse, les Producteurs Suisses de Lait, EconomieSuisse, le PLR, le PS, les Vert’Libéraux, le BDP, les Verts et la CI Commerce de détail s’étaient prononcés en sa faveur».

«Un camouflet»

Mais à Berne, le lobby paysan et ses relais parmi les parlementaires de droite ont fait barrage. Malgré la progression des Verts et des Verts libéraux, rejoints par une dizaine de PLR, il a manqué encore quelques voix pour inverser la tendance. «Le refus du Parlement de débattre de la PA22, ajoute le communiqué, est un camouflet pour la population qui demande, dans les sondages, une agriculture plus écologique. Cette décision sert uniquement l’agrobusiness qui profite du système actuel et le défend par tous les moyens. En fin de compte, ce sont les consommatrices et les consommateurs, les organisations de producteurs progressistes et la nature qui en font les frais».