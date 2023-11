Au Portugal, la course au poste de Premier ministre est lancée

Jeudi soir, le président Marcelo Rebelo de Sousa a décidé de dissoudre le Parlement et de convoquer des élections législatives anticipées le 10 mars prochain.

À la tête du Parti socialiste, la course à la succession d’Antonio Costa est lancée. Le parti s’est réuni dès jeudi soir, juste après l’annonce du président, le conservateur Marcelo Rebelo de Sousa, qui a décidé de dissoudre le Parlement et de convoquer des élections législatives anticipées le 10 mars prochain.

Le PS se cherche un nouveau leader

Le parti a décidé de choisir un nouveau leader lors d’élections directes internes prévues le 15 et 16 décembre avant de tenir un congrès le 6 et 7 janvier. José Luis Carneiro, actuel ministre de l’Intérieur, est le premier à avoir annoncé sa candidature au poste de secrétaire général du PS. Pedro Nuno Santos, chef de file de l’aile gauche du PS, devrait également bientôt annoncer sa candidature, selon les médias.

L’opposition travaille sur son programme depuis des mois

De son côté, le principal parti de l’opposition de droite affirme travailler sur son programme électoral depuis plusieurs mois et prévoit qu’il sera prêt pour la campagne électorale qui se déroulera du 25 février au 8 mars. «Nous sommes bien avancés», a indiqué à l’agence Lusa Pedro Duarte, le coordinateur du conseil stratégique national du Parti social-démocrate.

Interrogés par le quotidien «Publico», des responsables des instituts de sondages ont estimé peu probable qu’un parti puisse obtenir une majorité absolue à l’issue de ce scrutin. Le dernier sondage, publié en octobre par l’institut Aximage pour la chaîne CNN Portugal, donnait aux partis de gauche 40,9% des intentions de vote et 44,3% pour toute la droite réunie.

Soupçons de corruption et de trafic d’influence

Le Portugal a plongé dans une crise politique après la démission surprise mardi du Premier ministre, éclaboussé par un scandale qui a conduit à la mise en examen de son chef de cabinet, limogé depuis, et de son ministre des Infrastructures. L’enquête porte notamment sur des soupçons de «corruption» et de «trafic d’influence» dans l’attribution de concessions pour l’extraction de lithium et la production d’hydrogène vert.