Chine : Politique du zéro Covid: comment les Chinois déjouent la censure du web

Extraits de l’hymne national, allusions à des chansons subversives: les Chinois font preuve d’inventivité pour déjouer la censure en ligne et exprimer leur mécontentement face aux restrictions anti-Covid.

Les Misérables

Autre tactique: des internautes anti-confinement se sont mobilisés sur le site de critiques de films et livres Douban.com, afin, grâce à leurs votes en ligne, de placer le roman dystopique «1984» en tête du classement. Objectif atteint… avant là encore que les censeurs interviennent. Débordés, ces derniers n’ont toutefois pas réussi à empêcher la diffusion virale le mois dernier d’une vidéo intitulée «Voix d’avril», qui compilait en six minutes des histoires de Shanghaïens en situation de détresse face au confinement.

En modifiant très légèrement cette vidéo de six minutes, les internautes sont parvenus à déjouer les logiciels de filtrage, lesquels ne pouvaient dans un premier temps identifier – et donc censurer – que la version originale. Le combat a duré plusieurs heures avant que les censeurs éradiquent l’ensemble des versions en circulation. Mais des millions de personnes avaient eu le temps de voir la vidéo.

Scandalisés par la censure, nombre d’internautes ont ensuite partagé sur le réseau social WeChat des clips de deux chansons contestataires: «Do You Hear the People Sing?» (de la comédie musicale «Les Misérables") et «Another Brick In The Wall" (du groupe Pink Floyd). La première est un appel à la rébellion. La seconde fustige notamment le «contrôle de la pensée».