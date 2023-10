Politique: La Suisse se polarise toujours plus

Le fossé entre la gauche et la droite en Suisse est le plus grand d’Europe. La faute à notre système politique qui incite les partis à se démarquer.

La Suisse est le pays d’Europe où le fossé gauche-droite est le plus grand. Parlement

En Suisse, les électeurs se positionnent toujours plus à droite et plus à gauche de l’échiquier politique. La proportion de ceux qui se situent au centre a diminué de moitié entre 1995 et 2019, selon le Tages-Anzeiger samedi qui cite une étude de l’Université de Lausanne.

Ce fossé politique a surtout augmenté parce que le PLR et l’UDC ont fortement glissé à droite. Et parce que le PS et les Verts se sont eux aussi un peu déplacés, mais vers la gauche, relève le journal. Conséquence: cette polarisation est désormais la plus élevée d’Europe. Et la Suisse tend vers une «américanisation» de sa politique, avec une nation de plus en plus divisée, même elle n’atteint pas encore le niveau observable aux Etats-Unis.

La faute à notre système politique qui favoriserait la polarisation, selon l’économiste et politologue Ivo Scherrer. En effet, l’UDC et le PS forment les deux ailes politiques principales du pays et les deux partis s’affrontent avec beaucoup d’animosité. «Or dans les systèmes majoritaires, les grands partis sont souvent incités à se déplacer plutôt vers le centre pour former des coalitions et donc gagner», explique le spécialiste.

La capacité au compromis baisse

Mais chez nous, tous les partis sont déjà au gouvernement. Ce qui devrait les pousser au consensus. Mais l’expert constate que cette capacité au compromis diminue et que le pays dérive vers un état de colère permanent, ce qui rend difficile l’élaboration d’une politique constructive.

Selon la politologue Silja Häusermann, c’est la polarisation précoce en Suisse qui a rapidement contraint les partis traditionnels de gauche et de droite à affiner leurs profils. Les nouveaux mouvements sociaux des années 1980 étaient forts en Suisse, et la réaction de la droite a été d’autant plus violente, explique-t-elle.

Une société polarisée est-elle toutefois mauvaise? «Tant que les gens ne sont pas dégradés et diffamés, les débats émotionnels ne posent pas de problème dans une démocratie», affirme Ivo Scherrer. La polarisation devient dangereuse lorsqu’elle s’exprime par le rejet de personnes qui pensent, ressentent et vivent différemment, ajoute-t-il. Elle devient problématique si l’on suggère que tout irait bien si le groupe X n’existait pas ou si on traite d’ennemis au lieu d’adversaires politiques les gens qui pensent différemment, selon lui.