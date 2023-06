Couleur politique des médias: Le lectorat de «20 minutes» est plutôt centriste

Les lectrices et lecteurs de «20 minutes» (en français et en allemand) viennent d’horizons politiques très divers selon un sondage réalisé par l’institut FÖG de l’uni de Zurich. L’étude montre que les médias à large portée, comme la «SSR» et «20 minutes», comptent des habitués dont les opinions penchent moins clairement à gauche ou à droite. En revanche, les personnes qui lisent certains journaux comme la «Weltwoche», le «Matin Dimanche», «Le Nouvelliste» ou le «Blick» (allemand et français) ont un lectorat plus marqué à droite.