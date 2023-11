Politique: Les Vert’libéraux rejettent les initiatives sur l’AVS

«Nous devons maintenant avoir le courage de relever les défis de l’avenir afin de trouver des solutions, revenir au Conseil des États le 19 novembre grâce à Tiana Moser et reconquérir de nombreux sièges en 2027.» Ce sont les mots du président des Vert’libéraux Jürg Grossen samedi à l’attention des délégués réunis en assemblée à Thoune (BE). Pour rappel, le PVL a perdu 6 des 16 sièges qu’il détenait au National.

Les délégués ont également pris position samedi sur plusieurs sujets sur la prévoyance vieillesse. Ils ont largement accepté la réforme de la LPP qui prévoit un abaissement du taux de conversion de 6,8% à 6% et contre laquelle la gauche et les syndicats ont lancé un référendum. «Elle représente un compromis convaincant qui tient compte des préoccupations de la droite mais aussi de la gauche, et qui a été largement influencé par les Vert’libéraux», a souligné la vice-présidente Melanie Mettler, citée dans un communiqué. «La baisse du taux de conversion améliore l’équité entre les générations. Les emplois à temps partiel et les personnes aux revenus modestes, en particulier les femmes, seront mieux assurés», a-t-elle ajouté.