Politique: Un nouveau parti rebat les cartes des élections aux Pays-Bas

Pieter Omtzigt, l’une des personnalités politiques les plus populaires des Pays-Bas, a créé son propre parti avant les élections législatives anticipées de novembre, rebattant les cartes de ce scrutin à l’issue très incertaine.

Le député de 49 ans a annoncé le lancement de sa nouvelle formation baptisée Nouveau Contrat Social (NSC) dans une interview publiée dimanche par «Tubantia», un journal régional de l’est du pays. «Quelques jours avant la chute du gouvernement, nous nous sommes réunis avec une équipe et de mon côté, j’avais décidé que je franchirais le pas cet été», a-t-il confié au quotidien, promettant d’apporter «une nouvelle façon de gouverner».

Le gouvernement de coalition de la droite et du centre du premier ministre Mark Rutte a implosé début juillet après des désaccords «insurmontables» sur la politique migratoire des Pays-Bas. Des élections ont été convoquées pour le 22 novembre.

En tête d’un sondage

D’après un sondage publié fin juillet (alors que le Nouveau Contrat Social n’était pas encore créé), Pieter Omtzigt pourrait, en lançant son propre parti, remporter largement les législatives avec 46 sièges. Ancien membre du Parti chrétien-démocrate et député sans étiquette depuis 2021, Pieter Omtzigt est parvenu ces dernières années à se forger une réputation de responsable politique intègre.

Il avait tiré la sonnette d’alarme dans un scandale dans lequel des milliers de parents ont été accusés à tort de fraude aux allocations familiales. En janvier 2021, l’affaire avait précipité la démission de Mark Rutte et de son troisième gouvernement. Quelques mois plus tard, après les législatives de mars 2021, Mark Rutte avait surmonté de justesse une motion de défiance au Parlement déposée par l’opposition, qui l’accusait d’avoir menti lors de négociations pour former sa prochaine coalition.