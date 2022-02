Lausanne – Pollution à la dioxine à Lausanne: le Conseil fédéral répond

«Des solutions novatrices devront être développées»

Adèle Thorens Goumaz s’inquiétait également de l’ampleur des tâches de décontamination avec des quantités énormes de terres à dépolluer. Elle demandait à Berne s’il existait des solutions pour assainir de telles masses de terrains et quelles filières il était possible d’activer.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral estime d’abord qu’une évaluation détaillée de la situation est nécessaire afin de préciser les concentrations, la profondeur de la pollution et donc les volumes concernés. Il suggère toutefois de commencer par assainir les places de jeux des enfants, en excavant les sols pollués, en les traitant et en les plaçant en décharge, histoire d’avancer rapidement pour ces zones-là.

Pour les autres surfaces, il estime que «des solutions novatrices devront être développées» afin de tenir compte de la durabilité et de la proportionnalité. «Dans ce but, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) a déjà initialisé un projet et va organiser dès 2022 un groupe de travail avec les cantons», annonce-t-il.