États-Unis : Pollution au pétrole dans le golfe du Mexique

Des systèmes d’écumage et de contention ont été mis en place dimanche dans le golfe du Mexique, près des côtes de Louisiane, pour répondre à une pollution au pétrole découverte après le passage de l’ouragan Ida.

Getty Images via AFP

La zone concernée se trouve au large de Port Fourchon, un port de Louisiane (sud) situé à environ 160 kilomètres de La Nouvelle-Orléans, qui se consacre principalement au stockage et à l’acheminement de pétrole. Les gardes-côtes de Louisiane «ont été informés d’une pollution» dans ce secteur et «y répondent», selon un communiqué publié dimanche.

Talos Energy précise avoir cessé en 2017 la production dans la zone concernée par la fuite de pétrole, en bouchant les sources et en enlevant son réseau de tuyaux.

La plus grave marée noire de l’histoire

Charriant des vents de 240 km/h, l’ouragan Ida a frappé les côtes de la Louisiane il y a une semaine, causant des dégâts «catastrophiques» selon les autorités locales. Ida, devenue tempête, a ensuite poursuivi son chemin et en particulier touché New York et sa région.