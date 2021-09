États-Unis : Pollution au pétrole dans le golfe du Mexique après le passage d’Ida

Les garde-côtes de Louisiane «ont été informés d’une pollution» au large d’un port à environ 160km de La Nouvelle-Orléans.

Ida, devenu tempête, a ensuite poursuivi son chemin et en particulier touché New York et sa région, faisant des dizaines de morts.

Vents de 240 km/h

Les équipes de cette dernière ont «identifié un pipeline de 12 pouces n’appartenant pas à Talos déplacé de son emplacement initial dans la tranchée et qui semble être plié et ouvert», a annoncé le groupe dans un communiqué. «De plus, deux conduites de 4 pouces n’appartenant pas à Talos ont été identifiées à proximité, qui sont ouvertes et semblent avoir été abandonnées précédemment».