Région lausannoise: Pollution aux dioxines: le Canton demande de ne pas trop manger d’œufs

Le Canton a établi des restrictions et recommandations sur les zones critiques de la région lausannoise.

«Nous sommes face à une pollution d’une ampleur inédite. Il y a encore énormément d’inconnues, mais on avance», a déclaré jeudi le conseiller d’Etat vaudois Vassilis Venizelos. La pollution, c’est celle aux dioxines, découverte début 2021 en région lausannoise. Le Canton avait recommandé de ne plus consommer d’œufs et de courges produits sur les terrains concernés. Après une série d’investigations ces deux dernières années, l’Etat de Vaud a expliqué jeudi, lors d’une conférence de presse, la suite des opérations. Il mise sur la prévention.