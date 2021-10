Lausanne – Pollution aux dioxines: pas de danger au robinet

Les enquêtes menées sur 126 sites dans le canton de Vaud ont permis de délimiter le périmètre et les niveaux de la pollution sur la commune de Lausanne. Son contour s’étend sur une grande partie du territoire communal de la ville, mais également sur le sud des communes du Mont-sur-Lausanne et d’Épalinges. Pully et Prilly sont également marginalement concernées. Au centre, le niveau – le plus élevé – dépasse les 200 ng/kg.