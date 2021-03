Rapport : Pollution aux microparticules: trois quarts des pays touchés

Les trois quarts des pays ont connu en 2020 une pollution excessive aux microparticules, responsable de nombreux décès prématurés, malgré une baisse significative des activités polluantes due à la pandémie de Covid-19, selon un rapport publié mardi.

Vulnérabilité au Covid-19

L’Asie en tête

Comme les années précédentes, l’Asie du Sud et de l’Est ont été les régions les plus affectées par les PM2,5 en 2020: le Bangladesh, l’Inde et le Pakistan concentrent 42 des 50 villes les plus polluées au monde, 49 sur 50 si on y ajoute la Chine, où 86% des villes mesurées ont pourtant enregistré une amélioration globale.