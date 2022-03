Monthey (VS) : Pollution confirmée dans une zone de détente et de loisirs

Des analyses confirment la présence de mercure et de dioxines dans le sol de l’ancienne décharge des Mangettes, à Monthey. Les seuils d’assainissement sont dépassés sur la majorité du périmètre.

Une grande partie du site situé au-dessus d’une ancienne décharge communale à Monthey, présente de fortes concentrations de mercure et de dioxines au niveau de la couche superficielle du sol. Concernée, la zone de loisirs et de détente des Mangettes ne sera cependant pas interdite d’accès. «Comme c’est un endroit prisé par la population, nous avons choisi de miser sur la prévention et de le laisser ouvert. On se conforme aux recommandations du canton, ni plus ni moins», argumente le président de la Ville, Stéphane Coppey dans les colonnes du «Nouvelliste». Le président n’écarte pas la possibilité de faire évoluer les mesures. Les résultats des investigations dans le sous-sol et les eaux souterraines sont notamment attendus, ces prochains mois.