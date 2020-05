Genève

Pollution dans l’Aire, la baignade déconseillée

Une conduite d’eaux usées a rompu mercredi soir entraînant la mort de nombreux poissons. La baignade est déconseillée jusqu’à vendredi soir.

La rivière l’Aire (GE) est victime d’une forte pollution temporaire. Le Département du territoire a annoncé jeudi après-midi qu’une conduite d’eaux usées de la plaine adjacente avait rompu mercredi soir. Cet incident conduit les autorités à mettre en garde les riverains: la baignade est fortement déconseillée jusqu’à vendredi soir entre l’autoroute et Lancy. Par ailleurs, cet écoulement impromptu a causé une mortalité piscicole importante.

Si les causes de la rupture sont actuellement en cours d’analyse, l’Office cantonal de l’eau et les Services industriels ont décidé d’évacuer les eaux usées. Elles sont temporairement déviées dans le Rhône, dont le débit 1000 fois plus important permet de ramener l’impact environnemental de la pollution à un niveau négligeable. Parallèlement, les Services industriels travaillent au remplacement de la conduite endommagée. (mpo)