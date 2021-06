Climat - Pollution de l’air: la justice européenne accuse l’Allemagne

La justice européenne a estimé jeudi que l’Allemagne avait dépassé de façon «systématique et persistante» entre 2010 et 2016 le seuil limite dans l’air de dioxyde d’azote, gaz polluant principalement issu des moteurs diesel. Ce jugement ouvre la voie, dans un deuxième temps, à d’éventuelles sanctions, si rien n’est fait pour remédier à la situation.

L’Allemagne a «violé la directive concernant la qualité de l’air en ayant dépassé de façon systématique et persistante, à partir du 1er janvier 2010 jusqu’à l’année 2016 incluse, la valeur limite annuelle fixée pour le dioxyde d’azote (NO2) dans 26 des 89 zones et agglomérations évaluées», déplore dans une décision la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Parmi ces agglomérations figurent notamment Berlin, Stuttgart, Hambourg ou encore Fribourg, Cologne et Düsseldorf.