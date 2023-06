États-Unis: Pollution et canicule, un cocktail respiratoire nocif

À Houston, quand la flambée du mercure se conjugue à la pollution habituelle, Erandi Trevino ressent jusque dans son nez et sur sa peau l’arrivée de l’ozone, un gaz qui ne devrait pas se trouver là et devient alors néfaste pour la santé. Cette Texane de 31 ans vit tout près d’un dépôt de camions et à moins de dix kilomètres d’un canal sur les rives duquel se concentre une importante activité industrielle et pétrochimique.