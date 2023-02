Valais: Pollution: la pêche est désormais interdite dans le canal Stockalper

Les amateurs de pêche dans le canal du Stockalper devront se trouver un nouveau coin (photo prétexte). Pixabay

Les analyses effectuées sur près d’une centaine de poissons, en lien avec la présence de substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) dans le canal Stockalper, entre Collombey-Muraz et le Bouveret, confirment une forte contamination. En conséquence, la pêche est dorénavant interdite dans ce canal. Il est également recommandé de ne pas consommer les poissons pêchés dans ce canal et encore conservés.

Dans le détail, les résultats indiquent que 46% des poissons contrôlés ne sont pas conformes aux limitations: 18 poissons dépassent celles-ci d’un facteur 10 ou plus, onze poissons d’un facteur 5 à 10 et neuf poissons d’un facteur 2 à 5. Les poissons analysés ont présenté des concentrations en PFAS comprises entre 0,25 et 159 microgrammes par kilo. La relation entre le taux, la durée d’exposition à ces polluants et d’éventuels problèmes de santé n’est pas précisément connue, mais le principe de précaution s’applique dans un tel cas.