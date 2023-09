Vaud: La qualité de l’air continue de s’améliorer

Le dernier rapport de la Direction générale de l’environnement (DGE) démontre une nette amélioration de la qualité de l’air pour l’exercice 2017-2022. «Les concentrations ne cessent de diminuer pour la majorité des polluants», commente le Canton de Vaud dans un communiqué. Parmi les indicateurs de cette réussite, les concentrations de dioxyde d’azote, principalement issues du trafic automobile et des chauffages à combustion, n’ont plus dépassé, depuis 2020, les valeurs déterminées par l’ordonnance sur la protection de l’air. Une progression que le Canton attribue en partie au «plan cantonal d’assainissement de l’air pour l’agglomération Lausanne-Morges, aux incitatifs dans le domaine de la mobilité et de l’énergie ainsi qu’aux contrôles réguliers des installations industrielles et de combustion».