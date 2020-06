Genève

Pollution liée à la circulation: baisse jusqu’à 50% entre mars et mai

Les émissions de dioxyde d’azote ont chuté ce printemps au bout du lac. En 2019, la qualité de l’air dans le canton s’est améliorée.

Lors de pics, les véhicules les plus polluants ne peuvent circuler. (KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi)

La qualité de l’air à Genève a pu être mesurée durant la crise du Covid-19. La surveillance s’est poursuivie sans interruption pendant la période de semi-confinement. C’est le dioxyde d’azote (NO2), dont la source principale est la circulation automobile, qui a enregistré la baisse la plus nette, indique lundi le Canton.

Nuage de sable, pas de pluie

Entre la mi-mars et le mois de mai, les stations suburbaines ont montré une diminution de 50% de ce polluant et de 35% mesuré par la station urbaine par rapport à la moyenne des trois années précédentes sur la même période. Pour l’ozone (O3) et les particules fines (PM10), les deux autres principaux polluants à Genève, les tendances sont moins nettes, en raison de différents facteurs.