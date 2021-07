Algérie : Pollution marine: près de 150 baigneurs intoxiqués

À la suite de nausées, de fièvre ou de rougeurs aux yeux, 149 personnes ont été hospitalisées après s’être baignées à Ténès, dimanche.

Près de 150 personnes ont été malades après s’être baignées dimanche à Ténès, dans le nord-ouest de l’Algérie, et ont dû être hospitalisées à la suite d’une possible pollution marine, a indiqué lundi, le préfet de la région cité par les médias locaux. Trois plages ont été fermées, ainsi qu’une station de dessalement locale, et une enquête a été ouverte par le procureur général du tribunal de Chlef, la wilaya (préfecture) dont dépend Ténès.