Etude sur la pollution: Les voitures allemandes font du parc suisse l’un des pires d’Europe

Depuis quelques années, la tendance est aux gros SUV à l’image de la Hyundai Tucson (à gauche). Les petites voitures comme la Skoda Fabia (à droite) disparaissent de plus en plus des ventes.

La Suisse dispose d’un des parcs de voitures neuves les plus nocifs pour le climat en Europe. C’est ce qu’annonce Greenpeace Suisse en se référant à l’étude « Size Matters », commandée par Greenpeace Allemagne en marge de l’ouverture du salon de l’automobile IAA de Munich qui débute le 5 septembre. L’enquête a dressé le bilan environnemental des trente marques de voitures les plus vendues sur notre continent.

Ce sont surtout les grosses cylindrées allemandes qui ont un bilan catastrophique, selon l’ONG. «En comparaison européenne, les marques VW, Audi, BMW, Mercedes-Benz et Porsche obtiennent des résultats particulièrement mauvais en matière de consommation d’énergie, de matières premières et d’espace», écrit l’ONG dans un communiqué.

Les Porsche sont considérées comme les pires voitures en termes de nocivité globale pour le climat, suivies par les Jeep et les Land Rover. Les Mercedes-Benz, BMW, Audi ou VW sont également dans le top 10 de ce classement sur l’écart moyen par rapport aux modèles les plus efficaces.

Or ces marques sont très prisées des automobilistes suisses. D’ailleurs, sept des 15 modèles de voitures les plus vendus entre janvier et juillet de cette année proviennent d’Allemagne. Ces voitures contribuent au fait que le parc automobile suisse compte est l’un des pires d’Europe en termes de poids, de cylindrée et de chevaux, selon Greenpeace.