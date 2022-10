Valais: Pollutions, les zones affectées mieux définies

Une nouvelle famille de polluants s’impose comme thème prédominant dans le domaine des sites pollués. Il s’agit des PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées). Ce sont des produits ayant été utilisés pendent des décennies dans l’industrie et qui affectent le développement du système immunitaire des enfants. Difficilement biodégradables, ils se disséminent dans l’eau et se retrouvent ensuite dans la chair des poissons, ainsi que dans les végétaux via l’irrigation des champs. Et on les retrouve aussi dans de nombreux produits: emballages alimentaires, revêtement de poêles, électronique, cosmétique, peintures, vêtements et même la mousse d’extinction des pompiers. Cette dernière est d’ailleurs très problématique, puisque les places d’exercices des soldats du feu sont particulièrement touchées. Par exemple, pour assainir celle de Viège, il a été nécessaire d’excaver 60’000 tonnes de matériaux pollués, qui ont ensuite été transportés en Autriche pour y être traités.