Migrants : Pologne et Bélarus interdisent la frontière à l’ONU

Mardi, l’ONU a tenté de se rendre auprès des migrants bloqués à la frontière entre la Pologne et le Bélarus, mais sans succès. Les deux pays l’ont empêchée de passer.

«Situation désespérée»

Le Haut-Commissariat appelle également le Bélarus et la Pologne à «remédier d’urgence» à «la situation désespérée dans laquelle se trouvent les migrants et les réfugiés aux frontières» entre les deux pays. Du 29 novembre au 3 décembre, une équipe du Haut-Commissariat s’est rendue en Pologne.

Bien que n’ayant pas été autorisés à se rendre dans la zone frontalière, ils ont rencontré des représentants du gouvernement et de la société civile, et ont eu des entretiens avec 31 migrants arrivés entre août et novembre. «Les personnes interrogées ont décrit des conditions désastreuses des deux côtés de la frontière, sans accès ou limité, à la nourriture, à l’eau potable et à des abris», a affirmé Liz Throssell.