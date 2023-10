Pologne: La victoire électorale de l’opposition est officielle

Le parti populiste nationaliste Droit et justice (PiS) de Jaroslaw Kaczynski (photo) est certes en tête du scrutin pour la Chambre basse du Parlement, avec 35,38% des voix, mais semble n’avoir aucune chance de constituer une coalition majoritaire.

La Commission électorale polonaise a confirmé, mardi, la victoire de l’opposition pro-européenne aux élections législatives de dimanche, qui ont mis fin à huit ans de gouvernement du parti populiste nationaliste Droit et justice (PiS) de Jaroslaw Kaczynski.

Selon les résultats complets officiels, le PiS est en tête du scrutin pour la Chambre basse, avec 35,38%, mais sans majorité, tandis que la Coalition civique (KO) de Donald Tusk a obtenu 30,7% et ses alliés de la Troisième Voie (démocrates-chrétiens) et la Gauche, respectivement, 14,4% et 8,61 pour cent.