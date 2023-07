Pologne: une trentaine de chats testés positifs à la grippe aviaire

La source de l’exposition des félins au virus «n’est pas connue actuellement», et des «investigations sont en cours», a indiqué l’OMS, dans un communiqué.

La Pologne est le premier pays à enregistrer un «nombre élevé» de chats infectés par la grippe aviaire sur une zone étendue, a annoncé lundi l’Organisation mondiale de la santé (OMS), tout en ajoutant que le risque de transmission à l’homme était faible. La source de l’exposition des félins au virus «n’est pas connue actuellement», et des «investigations sont en cours», a indiqué l’OMS, dans un communiqué.

Selon l’OMS, 29 chats ont été testés positifs au virus H5N1 en Pologne, depuis que les autorités de Varsovie l’ont informée, le mois dernier, de morts inhabituelles de ces félins à travers le pays. Ces animaux faisaient partie de 46 chats et un caracal (ndlr: un grand félin vivant, à l’état sauvage, en Afrique et en Asie) en captivité testés pour ce virus. Parmi les animaux infectés, 11 sont morts et 14 ont été euthanasiés. Le dernier décès a été enregistré le 30 juin.