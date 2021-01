Italie : Pompéi n’en finit pas de dévoiler ses trésors cachés

Le site archéologique italien, fermé ces derniers mois pour cause de pandémie, a inauguré lundi son musée rénové et enrichi de nouvelles trouvailles.

Le site archéologique de Pompéi, la ville romaine ensevelie par une éruption volcanique il y a presque 2000 ans, a dévoilé lundi de nouveaux trésors à l’occasion de l’inauguration de l’Antiquarium, le musée rénové qui expose sur place statues en bronze, fresques ou encore bijoux en or et argent. Ces vestiges ont été découverts au cours des dernières fouilles. Seul un tiers du site, qui s’étend actuellement sur 44 hectares non loin de Naples, a été mis au jour par les archéologues.

«C’est l’une des choses les plus curieuses que nous ayons découverte durant nos recherches: des amulettes (…) qui semblent avoir appartenu à une femme ou un homme ayant recours à la magie», explique le directeur du parc archéologique de Pompéi, Massimo Osanna. «Vous avez ici certains des objets les plus importants découverts depuis le XIXe siècle», ajoute-t-il.

Un «fast-food» antique

En décembre, les archéologues ont annoncé une découverte exceptionnelle: un thermopolium, sorte de «fast-food» de rue dans la Rome antique, orné de motifs polychromes et dans un état de conservation exceptionnel. Outre une fresque déjà connue représentant une Néréide (nymphe marine) sur un cheval, les chercheurs ont retrouvé, peints dans des couleurs vives, des animaux, en particulier de la volaille et des canards colvert qui devaient être consommés avec du vin ou des boissons chaudes.

Et surtout, les scientifiques ont retrouvé dans les creusements de la table des reliefs alimentaires qui pourraient apporter de précieuses informations sur les habitudes gastronomiques à Pompéi au moment de l’éruption du Vésuve. Un fragment d’os de canard, mais aussi des restes de porc, de chèvre, de poisson et d’escargots ont été récupérés dans les pots en terre cuite. Plusieurs ingrédients étaient cuisinés ensemble, un peu comme une paella.

Voir «l’âme de Pompéi»

Comme la plupart des sites culturels italiens, Pompéi est resté fermé ces derniers mois à cause de la pandémie de Covid. Il a rouvert le 18 janvier, mais reste quasi désert, avec une moyenne de moins de cent visiteurs par jour, contre 8000 en temps normal. En 2019, Pompéi a accueilli plus de 3,9 millions de visiteurs, soit le troisième site le plus visité d’Italie après le Colisée de Rome et le musée des Offices de Florence.